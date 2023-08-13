Франція

Схоже, клуб та гравець порозумілись.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повернувся до тренувань у загальній групі із першою командою. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Клуб опублікував наступну заяву:

"Після позитивних переговорів з гравцем, Кіліан буде відновлений і повернеться до тренувань з першою командою", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше 24-річний француз повідомив, що має намір провести нинішній сезон у ПСЖ, після чого залишить команду.

Керівництво парижан виступило з різкою критикою — гравця було виставлено на трансфер і його усунули від тренувального процесу, і він вже пропустив стартовий матч Ліги 1 проти Лор'яна (0:0).