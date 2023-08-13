Україна

Футболіст висловився про перемогу над дебютантом ліги.

Нападник Руху та герой матчу проти Полісся Ілля Квасниця прокоментував перемогу над житомирянами.

"Була вишукана передача від Юрія Климчука. Мабуть, це одна з кращих передач, яку я отримував. Мені залишалось лиш довести справу до кінця і забити гол. Приємно чути від експертів похвалу на свою адресу. Але я не хочу на цьому зупинятись і буду працювати, аби в кожній грі бути ще кращим", - цитує форварда офіційний сайт Руху.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Рух у 3 турі української Прем'єр-ліги.