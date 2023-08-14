Франція

Нападник все ще може покинути команду вільним агентом наступного літа.

Трансферна сага з відходом Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен продовжується. ПСЖ повернув Мбаппе до складу, але все не так гладко, як може здатися.

Як повідомляє видання L`Equipe, нападник не давав обіцянку не залишати команду наступного літа на правах вільного агента.

Сторони прийшли до дипломатичного "потепління" відносин, проте ніяким чином не торкались нового контракту на той момент.

У минулому сезоні француз забив 41 гол та віддав 10 гольових передач у 43 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ та Мбаппе домовилися, що він піде за 200 млн євро цього літа.