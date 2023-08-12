Франція

Гра ПСЖ — Лор'ян відбудеться сьогодні, в суботу, 12 серпня.

Сьогодні, 12 серпня, пройде поєдинок стартового туру французької Ліги 1, у якому ПСЖ на своєму полі прийме Лор'ян.

У заявку парижан під керівництвом Луїса Енріке не потрапили одразу три зірки: півзахисник Марко Верратті, а також нападники Кіліан Мбаппе та Неймар.

Раніше була інформація, що всіх трьох футболістів виставлено на трансфер, а парижани вивели з продажу футболки Мбаппе.

Натомість до заявки потрапили вісім новачків, які приєдналися до команди цього літа — Мануель Угарте, Гонсалу Рамуш, Марко Асенсіо, Лі Кан Ін, Люка Ернандес, Шер Ндур, Мілан Шкріньяр та Арнау Тенас.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Лор'ян розпочнеться о 22:00 за київським часом.