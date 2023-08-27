Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 26 серпня 2023 року, 22:00.

У третьому турі французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі впевнено обіграв Ланс із рахунком 3:1.

Перемогу парижанам принесли результативні удари у виконанні Марко Асенсіо та Кіліана Мбаппе, який оформив дубль. За гостей єдиним голом відзначився Мілан Шкрініар, який зрізав м'яч у ворота.

Для Мбаппе це були 150 та 151 голи у футболці паризького клубу у матчах Ліги 1.

Для команди Луїса Енріке це була перша перемога в Лізі 1 цього сезону. Після трьох турів парижани набрали п'ять очок та посідають четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. У Ланса один бал та 15 рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Ланс у 3 турі французької Ліги 1-2023/24:

ПСЖ – Ланс 3:1

Голи: Асенсіо 45, Мбаппе 52, 90+1 – Шкрініар 90+5 (аг).

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Ернандес (Данілу, 83) – Заїр-Емері (Солер, 88), Вітінья, Угарте – Дембеле (Фабіан, 80), Асенсіо, Мбаппе.

Ланс: Самба – Граді, Дансо, Медіна – Франковський (ле Кардінал, 46), Самед (Спірінгс, 46), Діуф (Кошта, 83), Мачадо – Томассон (Ваї, 58), Фюльжені (Гілавогі, 74) – Сотока.

Попередження: Медіна (19), Сотока (42), Спірінгс (79), Мачадо (82), Граді (87).