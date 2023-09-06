Президент клубу висловився стосовно футболіста.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
06 вересня 2023, 16:57
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував ситуація із Кіліаном Мбаппе - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Мбаппе — неймовірний гравець і фантастична людина, я можу це підтвердити. У нас дуже хороші та позитивні стосунки.
Повірте мені — команда ПСЖ на полі та поза ним ніколи не була такою згуртованою", — сказав він порталу Record.
Минулого сезону футболіст зіграв у 46 матчах в усіх можливих турнірах та зробив 56 результативних дій.