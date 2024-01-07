Франція

Захисник ПСЖ Мілан Шкрініар може повернутись на поле раніше за намічений термін.

3 січня ПСЖ обіграв Тулузу у матчі за Суперкубок Франції (2:0). В цьому поєдинку травму отримав захисник парижан Мілан Шкрініар, якого довелося міняти на 71-й хвилині матчу.

28-річному словаку зробили МРТ лівої щиколотки, яка підтвердила серйозне розтягнення. Проте, як повідомляє L'Equipe, захисник зможе повернутися на поле до кінця цього сезону.

На відновлення захиснику знадобиться близько двох місяців. Він повернеться на поле наприкінці березня.