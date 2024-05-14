Франція

Ситуація продовжує залишатися невизначеною.

У ПСЖ спростували інформацію про те, що нападник Кіліан Мбаппе побився з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі.

Раніше з'явилася інформація про те, що інцидент стався на стадіоні Парк де Пренс перед матчем із Тулузою (1:3) у Лізі 1.

Зазначалося, що глава парижан вимагав у француза пояснень, чому Кілліан не подякував йому у прощальному відео.

"Сумно бачити, що сьогодні поширювалося ще більше фейкових новин. Жодної суперечки не було. Президент і Кіліан регулярно зустрічалися перед матчами, щоб завершити угоди про відхід наприкінці сезону. Всі зустрічі були конструктивними і поважними", — наводить слова представника ПСЖ Marca.

Нагадаємо, цього літа Мбаппе має перейти до складу мадридського Реалу.