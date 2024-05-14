Ситуація продовжує залишатися невизначеною.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
14 травня 2024, 08:18
У ПСЖ спростували інформацію про те, що нападник Кіліан Мбаппе побився з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі.
Раніше з'явилася інформація про те, що інцидент стався на стадіоні Парк де Пренс перед матчем із Тулузою (1:3) у Лізі 1.
Зазначалося, що глава парижан вимагав у француза пояснень, чому Кілліан не подякував йому у прощальному відео.
"Сумно бачити, що сьогодні поширювалося ще більше фейкових новин. Жодної суперечки не було. Президент і Кіліан регулярно зустрічалися перед матчами, щоб завершити угоди про відхід наприкінці сезону. Всі зустрічі були конструктивними і поважними", — наводить слова представника ПСЖ Marca.
Нагадаємо, цього літа Мбаппе має перейти до складу мадридського Реалу.