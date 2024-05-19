Футзал

Перша зустріч команд завершилася розгромом.

У рамках півфіналу плей-оф української Екстра-ліги з футзалу вдруге відбулося київське дербі, в якому ХІТ зустрівся з SkyUp.

Перший поєдинок завершився розгромом із рахунком 5:2 на користь команди ХІТ. Переможець другої зустрічі визначився на останній її хвилині. Завдяки голу Сірого ХІТ опинився на межі виходу до фіналу плей-оф. Півфінальна стадія триває до трьох звитяг одного з колективів.

ХІТ — SkyUp 4:3

Голи: Журба, 4, Мельник, 26, 34, Сірий, 40 — Смоловик, 9, Бакум, 32, Сніцаренко, 33

Нагадаємо, у другому півфіналі Екстра-ліги зустрінуться Ураган та Енергія. Їхня перша гра розпочнеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.