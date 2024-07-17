Франція

35-річний габонець виступав за Марсель з літа 2023 року.

Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг оголосив про відхід з французької команди.

"У мене був рік, повний емоцій. Хотів би подякувати весь клуб, персонал, моїм партнерам по команді та нашим вболівальникам. Ви зробили мене сильнішими, і ці спогади залишаться зі мною назавжди.

Як ви знаєте, я завжди дотримувався порад свого батька, які допомогли мені стати тим гравцем, яким я є, тому ми прийняли це рішення. Настав час розпочати новий розділ. Марсель завжди буде зі мною. Я ніколи його не забуду", – написав Обамеянг у соціальних мережах.

Нагадаємо, 35-річний габонець виступав за Марсель із літа минулого року. Минулого сезону він відіграв 51 матч, у яких забив 30 голів та віддав 11 гольових передач.

За даними ЗМІ, П'єр-Емерік найближчим часом підпише контракт із саудівським клубом Аль-Кадісія.