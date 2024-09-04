Франція

25-річний француз вимагає від колишнього клубу 55 млн євро.

Наступної середи, 11 вересня, ПСЖ і нападник Кіліан Мбаппе, який нині виступає за мадридський Реал, постануть перед Юридичним комітетом Французької футбольної ліги (LFP). Про це повідомляє L'Équipe.

Слухання проходитиме з метою врегулювання суперечки про заборгованість французького клубу перед футболістом на суму близько 55 мільйонів євро.

25-річний француз вимагає від колишнього клубу 55 млн євро — у цю суму входять бонусні виплати за останні три місяці в команді та бонус за продовження минулого контракту.

Нагадаємо, Мбаппе залишив паризький клуб цього літа і став гравцем Реала. Нинішнього сезону він провів п'ять матчів, у яких забив три голи.