Англія

Іспанець прагне залишатись скромним гравцем та прикладом для молоді.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про значення завоювання Золотого м'яча.

"Хочу, щоб мене продовжували цінувати так само, хоча розумію, що змінилося саме вимір. Не хотів би, щоб це вплинуло на мене. Про це можуть подбати моє оточення та сім'я. До цього мене спричинив інтелект. Поки не завершу кар'єру, я не оцінюватиму це", – сказав Родрі.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид розірвав відносини з організаторами Золотого м'яча.

Нагадаємо, Родрі отримав важку травму наприкінці вересня та вибув із гри на невизначений термін.