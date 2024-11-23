Северная Америка

Очільник клубу наразі не знає, як реалізувати це своє бажання.

Президент американського Інтер Маямі Хорхе Мас у своєму останньому інтерв’ю висловив сподівання, що одного дня його клуб таки зможе взяти участь у Копа Лібертадорес — щорічному міжнародний турнірі, у якому беруть участь найкращі команди Південної Америки, незважаючи на те, що "чаплі" представляють інший континент по той бік екватору.

"Я говорив це ще раніше, я б хотів, щоб Інтер Маямі взяв участь у Копа Лібертадорес, тому що ми прагнемо зіграти проти найкращих клубів Південної Америки.

Це виглядає дуже егоїстично з мого боку, але це єдине змагання, у якому Мессі ще не грав.

Очевидно, що проблеми з календарем і федераціями ускладнили виконання цього бажання, але я продовжую мріяти. Сподіваюсь, одного дня ми побачимо Інтер Майамі на Копа Лібертадорес", — заявив американський функціонер.

Нагадаємо, що наразі Інтер Маямі перебуває в очікуванні на прихід нового головного тренера.