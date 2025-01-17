Бразилець вважає, що міг стати найкращим гравцем світу.
НЕймар в ПСЖ, GETTY IMAGES
17 січня 2025, 15:55
Нападник Аль-Хіляла Неймар заявив, що травми завадили йому отримати Золотий м'яч.
"Мій пік припав на ПСЖ. Я точно отримав би Золотий м'яч за те, як я грав у ПСЖ. Але проблема була у всіх цих травмах, вони далися взнаки.
Очевидно, кожен футболіст хоче виграти Золотий м'яч. Але його відсутність – це не кінець життя для мене", – сказав бразилець.
Неймар грав за ПСЖ з 2017 по 2023 рік.
Раніше стало відомо, що Неймар опинився поза заявкою Аль-Хіляля в чемпіонаті Саудівської Аравії.