Франція

Бразилець вважає, що міг стати найкращим гравцем світу.

Нападник Аль-Хіляла Неймар заявив, що травми завадили йому отримати Золотий м'яч.

"Мій пік припав на ПСЖ. Я точно отримав би Золотий м'яч за те, як я грав у ПСЖ. Але проблема була у всіх цих травмах, вони далися взнаки.

Очевидно, кожен футболіст хоче виграти Золотий м'яч. Але його відсутність – це не кінець життя для мене", – сказав бразилець.

Неймар грав за ПСЖ з 2017 по 2023 рік.

Раніше стало відомо, що Неймар опинився поза заявкою Аль-Хіляля в чемпіонаті Саудівської Аравії.