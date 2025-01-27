Франція

Грузин розповів про адаптацію в паризькому клубі.

Новачок ПСЖ Хвіча Кварацхелія прокоментував свій дебют в паризькому клубі, а також розповів про адаптацію у столиці Франції.

"Було трохи складно, але тренерський штаб змусить мене працювати ще старанніше, і я матиму можливість поліпшити свою форму.

Перший тиждень у клубі пройшов чудово. Усі дуже добре до мене поставилися: і гравці, і клуб. Мені потрібно тільки думати про тренування і матчі, про все інше піклується клуб. Я щасливий бути тут, до мене дуже добре ставляться. Для мене це важливо", — цитує Кварацхелію Le Figaro.

Нагадаємо, Хвіча Кварацхелія перейшов з Наполі до ПСЖ за 70 млн. євро.