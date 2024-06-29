Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський футболіст дав свій коментар.

Захисник Реала і збірної Іспанії Даніель Карвахаль напередодні матчу з Грузією в 1/8 фіналу Євро-2024 висловився про лідера атаки грузинської команди, півзахисника Наполі Хвіча Кварацхелію.

"Гра в Тбілісі (7:1) була якоюсь нереальною. Поле було м'яким, йшов сильний дощ, вони високо пресингували і припускалися помилок. Думаю, майбутній матч буде схожий на гру у Вальядоліді.

Що стосується Кварацхелії, я вже чотири рази зустрічався з ним у минулому сезоні — двічі на груповому етапі Ліги чемпіонів проти Наполі і двічі зі збірною.

Кварацхелія забив, але загалом, думаю, мені вдалося його стримати. Він дуже, дуже хороший. У збірній він не так сильно йде на фланг, а більше діє як другий нападник. Ми повинні зберігати пильність", — наводить слова Карвахаля AS.

Матч Іспанія — Грузія відбудеться 30 червня в Кельні та розпочнеться о 22:00.