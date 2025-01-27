Італія

Бразилець багато віддав "Старій сеньйорі".

33-річний бразильський захисник Даніло виступив із заявою про свій відхід з туринського Ювентуса. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Я більше не можу бути частиною проекту. Минуло п'ять з половиною років, але для мене вони здаються цілим життям. Нелегко розлучатися з любов'ю, з місцем, яке дало мені так багато, з футболкою, яка змушувала мене відчувати прекрасні емоції", — заявив Даніло.

Даніло виступав за Юве з літа 2019 року. Він зіграв 213 матчів за туринський клуб, вигравши Скудетто, Суперкубок Італії та два Кубки Італії.

Раніше Ювентус оголосив про відхід Даніло.