Влада Катару може припинити фінансування французького гранду ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, причиною такого можливого рішення стали звинувачення проти президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, 5 лютого, функціонеру було пред'явлено звинувачення у підтримці голосів і порушенні свободи голосу, а також у зловживанні владою на шкоду компанії SCA Lagardere.

Зазначається, що в Катарі обурені цією ситуацією та пригрозили вивести інвестиції з Франції, у тому числі з ПСЖ.

Після 21 туру ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Марсель десять балів.