Все через скандал із президентом французького клубу.
Нассер Аль-Хелаїфі, Getty Images
14 лютого 2025, 14:18
Влада Катару може припинити фінансування французького гранду ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, причиною такого можливого рішення стали звинувачення проти президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі.
Нагадаємо, 5 лютого, функціонеру було пред'явлено звинувачення у підтримці голосів і порушенні свободи голосу, а також у зловживанні владою на шкоду компанії SCA Lagardere.
Зазначається, що в Катарі обурені цією ситуацією та пригрозили вивести інвестиції з Франції, у тому числі з ПСЖ.
Після 21 туру ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Марсель десять балів.