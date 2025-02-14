Франція

Все через скандал із президентом французького клубу.

Влада Катару може припинити фінансування французького гранду ПСЖ. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, причиною такого можливого рішення стали звинувачення проти президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, 5 лютого, функціонеру було пред'явлено звинувачення у підтримці голосів і порушенні свободи голосу, а також у зловживанні владою на шкоду компанії SCA Lagardere.

Зазначається, що в Катарі обурені цією ситуацією та пригрозили вивести інвестиції з Франції, у тому числі з ПСЖ.

Після 21 туру ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Марсель десять балів.