Франція

Італієць вірить у свою команду.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі прокоментував болючу поразку своєї команди у матчі проти Монако (0:3), що відбувся напередодні. Цей результат коштував провансальцям другого місця в турнірній таблиці Ліги 1 – тепер Олімпік третій.

Це не той момент, коли варто шукати винних чи критикувати окремих гравців. Я побачив правильне ставлення з боку всієї команди. У першому таймі ми контролювали гру, не дали супернику жодного шансу, але припустились безглуздої помилки, яка призвела до гола. Це трапляється з нами надто часто і змінює хід поєдинку. Проте рахунок 0:3 — це не те, що було на полі.

Я казав і повторю ще раз – сьогодні мені нема чого докоряти гравцям. Ми провели хорошу гру. Бувають моменти, коли потрібні жорсткі слова, але цей день – не з таких. І, що цікаво, сьогодні я відчуваю більше впевненості, ніж після деяких перемог у сезоні. Ми ще живі в цій гонці. Шанси є, і вони хороші", — сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Де Дзербі — серед претендентів на пост головного тренера збірної Італії.