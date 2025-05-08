Німеччина

Мюнхенський клуб активно цікавиться 22-річним талантом, який може стати новим підсиленням для команди після нещодавніх змін у складі.

Мюнхенська Баварія проявила серйозний інтерес до вінгера Атлетіка Ніко Вільямса.

За інформацією Fichajes, 22-річний гравець, який показав вражаючі результати в Ла Лізі, може стати частиною нового проєкту Баварії. Очікується, що сума трансферу складе близько 58 мільйонів євро, що робить цей перехід одним із найбільш очікуваних у наступному трансферному вікні.

Вільямс, відомий своєю швидкістю та технічними навичками, вже давно привернув увагу європейських топклубів. Якщо угода буде досягнута, він може стати важливим підсиленням для атакувальної лінії мюнхенців.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік Більбао 42 матчі, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.