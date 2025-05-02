Німеччина

На англійця чекає новий етап кар'єри.

31-річний захисник Ерік Даєр, який приєднався до Баварії з Тоттенгема в середині сезону-2023/24, вирішив не продовжувати контракт з мюнхенським клубом.

"Ми вели переговори з Еріком щодо продовження контракту, але він повідомив нам, що не планує залишатися в команді та покине клуб після завершення сезону", – прокоментував спортивний директор Баварії Кристоф Фройнд.

Даєр провів 18 матчів у Бундеслізі, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Він може продовжити кар'єру в Монако.