Франція

Сума викупу становитиме близько 13 мільйонів євро.

Півзахисник Марселя П'єр-Еміль Гейб'єрг стане повноцінним гравцем "провансальців" наступного сезону. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу ухвалило рішення активувати опцію викупу 29-річного данця у Тоттенгема за суму близько 13 мільйонів євро.

Нагадаємо, Гейб'єрг виступає за Марсель із літа 2024 року. На його рахунку 31 матч, три забиті м'ячі та чотири асисти.

Після 33 турів Марсель набрав 64 очки і посідає друге місце у Лізі 1, випереджаючи Монако на три бали.

Раніше повідомлялося, що дев'ять гравців ПСЖ потрапили до символічної збірної Ліги 1 у сезоні-2024/25.