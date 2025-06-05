Франція

ПСЖ хоче зберегти Доннарумму.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма може залишитися у Парижі надовго — ПСЖ запропонував голкіперу нову угоду до літа 2029 року з щорічною зарплатою вісім мільйонів євро та ще два мільйони у вигляді бонусів.

Попри відсутність остаточної домовленості, саме продовження контракту з паризьким клубом залишається пріоритет для 25-річного футболіста.

Тим часом ситуацію уважно моніторять Манчестер Сіті, Інтер і Наполі, які не проти скористатися паузою в перемовинах між ПСЖ та воротарем збірної Італії.

Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 40 матчів, пропустив 39 м'ячів та 12 разів відіграв "на нуль".

Раніше агент Доннарумми натякнув на можливий відхід з ПСЖ.