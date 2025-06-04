Іспанія

17-річний вундеркінд невдовзі може перебратися до Європи.

Півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно у літнє трансферне вікно може перейти до одного з топ-клубів Європи. Про це повідомляє Marca та інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерел, у послугах 17-річного аргентинця зацікавлені мадридський Реал та ПСЖ.

Паризький гранд вже кілька днів веде переговори з усіма зацікавленими сторонами, але досі немає компромісу та нічого не підписано.

Водночас Реал активно спілкується з представниками молодого таланту. За даними іспанської газети, представники "вершкових" вже вирушили до Буенос-Айрес, щоб спробувати переконати гравця укласти контракт саме з Реалом.

Щодо суми трансферу, то Рівер Плейт наполягає на сумі відступних, прописаній у контракті гравця, яка становить 45 мільйонів євро. Також аргентинський клуб буде готовий продати гравця лише після завершення Клубного чемпіонату світу, який відбудеться цього літа.

Нинішнього сезону Мастантуоно провів 19 матчів, у яких забив сім м'ячів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зробив офіційну пропозицію щодо Забарного.