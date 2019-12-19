Германия

Ханс Флик высказался о поединке против Фрайбурга.

В рамках 16-го тура Бундеслиги Бавария гостила у Фрайбурга и добыла непростую победу. Ханс Флик считает, что его команде немного повезло.

"Мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли очень хорошо. Затем Фрайбург стал играть лучше, они грамотно закрывали свободные зоны и умело действовали через диагональные передачи. Нам удалось выстоять в этот отрезок.

Конечно, нам немного повезло, поэтому вдвойне приятно уезжать домой с победой 3:1 за спиной. У парней позади много матчей, поэтому нормально, что в какой-то момент силы иссякают. Сейчас мы должны отдохнуть, чтобы в субботу подойти в оптимальных кондициях к матчу с Вольфсбургом", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

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