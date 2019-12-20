Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Гриллич, Хюбнер — Гайгер — Баумгартнер, Руди, Самассеку, Сков — Бебу, Крамарич

Запасные: Пентке, Рибейро, Кадержабек, Адамян, Стафилидис, Бичакчич, Локадия, Акпогума, Фогт

Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Загаду — Хакими, Вайгль, Брандт, Шульц — Азар, Гётце, Санчо

Запасные: Хитц, Алькасер, Геррейру, Балерди, Морей, Пищек, Бруун Ларсен, Рашль

Матч Хоффенхайм — Боруссия Д начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.