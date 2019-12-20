Стали известны стартовые составы команд на матч 17 тура Бундеслиги между Хоффенхаймом и Боруссией Д.
марио гётце, getty images
20 декабря 2019, 20:48
Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Гриллич, Хюбнер — Гайгер — Баумгартнер, Руди, Самассеку, Сков — Бебу, Крамарич
Запасные: Пентке, Рибейро, Кадержабек, Адамян, Стафилидис, Бичакчич, Локадия, Акпогума, Фогт
Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Загаду — Хакими, Вайгль, Брандт, Шульц — Азар, Гётце, Санчо
Запасные: Хитц, Алькасер, Геррейру, Балерди, Морей, Пищек, Бруун Ларсен, Рашль
Матч Хоффенхайм — Боруссия Д начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.