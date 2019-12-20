Германия

"Сине-белые" проигрывали большую часть матча, но сумели переломить ход игры под его конец (2:1).

В матче-открытии 17-го тура Бундеслиги один из лидеров чемпионата Боруссия Д гостевала у Хоффенхайма. Главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр впервые за долгое время решил доверить место в основе Марио Гётце, за что тот позднее отблагодарил швейцарского специалиста результативным действием. Команды начали отчетный поединок в сдержанной манере, по очереди перекатывая мяч без продвижения к воротам друг друга. Затем гости завладели игровым преимуществом, перебравшись на чужую половину поля. Сперва они пытались угрожать воротам Бауманна прострелами в штрафную, но после этого решили попробовать другую тактику, которая в итоге быстро сыграла. На 17-й минуте "шмели" провели классную комбинацию, которая завершилась пасом Хакими на Гётце, а Марио пробил мимо Бауманна – 0:1.

Уже через несколько минут у Санчо была шикарная возможность удвоить преимущество своей команды, но англичанин умудрился пробить параллельно воротам из выгодной позиции. Со временем хозяева увели игру со своей половины поля, и едва не забили — перекладина пришла на помощь Бюрки после прямого удара Скова со штрафного. Буквально сразу же после этого подопечные Фавра вернули мяч себе, снова активно пойдя в атаку.

В одном из эпизодов Хакими мог добавить к ассисту забитый гол, но Ашрафу не удалось переиграть Бауманна в ближнем бою. Немного позднее голкиперу "сине-белых" вновь довелось спасать свою команду – Оливер перевел мяч в перекладину после прицельного удара Азара. В оставшиеся до окончания первого тайма минуты на поле не происходило ничего выдающегося, команды доиграли первую половину встречи, больше не создавая опасных моментов.

После возобновления игры "деревенские" активно пошли вперед, но едва не поплатились за это. Брандт мог закрывать игру в начале тайма, оказавшись на ударной позиции в штрафной площади, но Юлиану не удалось переиграть Бауманна. Чуть позже забить мог гиперактивный Хакими, ворвавшийся в штрафную и метивший в дальний угол, но марокканец не попал по воротам. Через несколько минут хозяева ответили на это моментом при участии Баумгартнера, который попытался забить в касание после заброса со своей половины поля. но Кристоф также не был точен.

Затем команды по очереди перехватывали инициативу, но острее у чужих ворот были и далее гости. В завершении одной из атак Санчо попытался сделать все, чтобы Аканжи забил в пустые ворота, но пас Джейдона оказался слишком сильным для защитника. Дортмунды много владели мячом, но совершенно не торопились оказывать давление на чужую штрафную, рассчитывая, что они смогут действовать таким образом вплоть до окончания встречи. Однако подопечные Схрёдера ошеломили соперника, неожиданно сравняв счет. На 79-й минуте Локадии не удалось протолкнуть мяч мимо к Бюрки, но отлетел к Адамяну, а тот отправил мяч в ворота — 1:1.

После пропущенного гола "шмели" опомнились, активно пойдя в атаку. Фарв выпустил на поле Алькасера, но появление Пако так и не помогло команде. До окончания поединка гости больше не создавали опасных моментов, а вот Хоффенхайм это сделал, причем результативно. На 87-й минуте Адамян выложил мяч на голову Крамаричу, а Андрей отправил его в дальний угол. Судьбу этого гола в течение двух минут решала система VAR, после чего он в итоге был засчитан — 2:1. После этого дортмундцы отчаянно пытались спастись, но не создали даже подобия финального штурма. Хозяева уверенно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав победу, к которой отнюдь не были близки на протяжении встречи. Боруссия же потерпела нелепое поражение, после которого рискует отстать от лидера чемпионата уже на 7 набранных очков. Календарный год закончился для "шмелей" на минорной ноте.

Хоффенхайм - Боруссия Д 2:1

Голы: Адамян, 79, Крамарич, 87 — Гётце, 17

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Гриллич, Хюбнер — Гайгер (Локадия, 65) — Баумгартнер (Кадержабек, 78), Руди, Самассеку (Адамян, 46), Сков — Бебу, Крамарич

Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс (Пищек, 46), Загаду — Хакими, Вайгль, Брандт, Шульц — Азар (Бруун Ларсен, 46), Гётце (Алькасер, 84), Санчо

Предупреждение: Аканжи