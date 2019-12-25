Германия

"Быки" не скрывают своего интереса к норвежцу.

Директор Лейцпига Оливер Минцлафф заявил, что его клубу тяжело подписать форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда из-за финансовых возможностей конкурентов.

"Да, мы встретились с ним. Мы заинтересованы в игроке. Он выслушал предложение, и открыт к будущему трансферу. Эрлинг хотел бы поменять клуб летом".

"Очень сложно его подписать. За него борются Манчестер Юнайтед, Ювентус, Боруссия Д. Есть также несколько других клубов".

"Конечно, у нашего клуба также есть определенные ограждения и ограничения. И я назвал клубы, которые могут себе позволить куда больший потокол зарплат", — сказал Минцлафф Sport1.

Ранее сообщалось, что Холанд уже определился с будущим клубом, приняв предложение Ювентуса.