"Быки" не скрывают своего интереса к норвежцу.
Эрлинг Холанд, getty images
25 декабря 2019, 10:23
Директор Лейцпига Оливер Минцлафф заявил, что его клубу тяжело подписать форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда из-за финансовых возможностей конкурентов.
"Да, мы встретились с ним. Мы заинтересованы в игроке. Он выслушал предложение, и открыт к будущему трансферу. Эрлинг хотел бы поменять клуб летом".
"Очень сложно его подписать. За него борются Манчестер Юнайтед, Ювентус, Боруссия Д. Есть также несколько других клубов".
"Конечно, у нашего клуба также есть определенные ограждения и ограничения. И я назвал клубы, которые могут себе позволить куда больший потокол зарплат", — сказал Минцлафф Sport1.
Ранее сообщалось, что Холанд уже определился с будущим клубом, приняв предложение Ювентуса.