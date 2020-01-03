Германия

Марк Ут до конца сезона будет выступать в родном Кельне.

Кельн и Шальке согласовали аренду нападающего Марка Ута — сообщил официальный сайт "козлов".

28-летний Ут будет играть за Кельн до конца сезона-2019/20 под №23.

Родившийся в Кельне воспитанник академии одноименного клуба не сыграл ни разу за первую команду "козлов", а выступал за Херенвен (42 матча во всех турнирах, 21 гол), Хераклес (31, 10), Хоффенхайм (86, 33), Шальке (38, 4) и провел 1 матч за национальную сборную Германии.

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