Марк Ут до конца сезона будет выступать в родном Кельне.
Фото ФК Кельн
03 января 2020, 18:06
Кельн и Шальке согласовали аренду нападающего Марка Ута — сообщил официальный сайт "козлов".
28-летний Ут будет играть за Кельн до конца сезона-2019/20 под №23.
Родившийся в Кельне воспитанник академии одноименного клуба не сыграл ни разу за первую команду "козлов", а выступал за Херенвен (42 матча во всех турнирах, 21 гол), Хераклес (31, 10), Хоффенхайм (86, 33), Шальке (38, 4) и провел 1 матч за национальную сборную Германии.
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