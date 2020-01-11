"Музыканты" нацелились на австрийского вингера.
Валентино Лазаро, Getty Images
11 января 2020, 10:17
Полузащитник Интера Валентино Лазаро попал в сферу интересов Вердера, сообщает Sky Sport Deutschland.
"Музыканты" хотят заполучить австрийского вингера в январе и уже обратились к миланскому клубу с предложением по аренде.
Лазаро присоединился к Интеру прошлым летом из Герты за 20 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 10 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Вердер также проявляет интерес к защитнику Саутгемптона Яннику Вестергору.
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