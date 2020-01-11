Германия

"Музыканты" нацелились на австрийского вингера.

Полузащитник Интера Валентино Лазаро попал в сферу интересов Вердера, сообщает Sky Sport Deutschland.

"Музыканты" хотят заполучить австрийского вингера в январе и уже обратились к миланскому клубу с предложением по аренде.

Лазаро присоединился к Интеру прошлым летом из Герты за 20 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 10 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вердер также проявляет интерес к защитнику Саутгемптона Яннику Вестергору.

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