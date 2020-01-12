Центрбек присоединился к "музыкантам" до конца сезона.
Кевин Фогт, Getty Images
12 января 2020, 13:57
Защитник Хоффенхайма Кевин Фогт перешел в Вердер, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.
Центрбек будет защищать цвета "музыкантов" до конца сезона на правах аренды.
Кевин Фогт выступал в составе Хоффенхайма с 2016 года, перейдя из Кельна. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 12 поединков в футболке "сине-белых".
Фогт был капитаном команды до декабря минувшего года, но повздорил с главным тренером Алфредом Схройдером и не играл в последних матчах.
Ранее сообщалось, что Вердер хочет арендовать Валентино Лазаро у Интера.
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