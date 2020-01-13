Германия

Форвард Баварии Томас Мюллер примет решение предстоящим летом.

Томас Мюллер рассказал, что не готов на данном этапе обсуждать продление контракта с нынешней командой.

"Я сосредоточен на том, чтобы успешном выступить в этом сезоне. Летом я проведу переговоры с руководством, рассмотрим все варианты".

"Нужно принять лучшее решение для всех сторон", — приводит слова Томаса Мюллера Sport1.

Отметим, что контракт Мюллер с Баварией рассчитан до 30 июня 2021 года.

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