Германия

Football.ua анонсирует матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги.

И так, чемпионат Германии вновь возвращается после зимнего перерыва. Первая половина сезона выдалась невероятной, оставив по себе множество вопросов, ответы на которые мы будем получать в заключительной части Бундеслиги. В грядущем туре нас ждет битва Шальке и Гладбаха, Лейпциг проинспектирует Унион, Бавария отправится в гости к Герте и многое другое.

18-й тур:

Шальке — Боруссия М

Пятница, 17 января, 21:30, Фельтенс-Арена. Прямая трансляция на Футбол 2

Первый поединок в Бундеслиге в новом году и сразу матч всего тура. Команды могут учесть первую часть чемпионата себе в плюс. Гладбах лишь незадолго до экватора чемпионата утратил первое место, а Шальке демонстрирует отличный прогресс по сравнению с прошедшим розыгрышем, в плотную подобравшись к зоне Лиги чемпионов.

У "жеребцов" сложилась под конец года негативная тенденция, которая и лишила их пьедестала — Боруссия довольно неудачно выступает на выезде. "Синие", напротив, имеют хорошие показатели домашних поединков, проиграв в Бундеслиге в родных стенах лишь раз. В грядущей встрече преимущество также можно отдать "кобальтовым".

Ориентировочные составы:

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — Калиджури, Маскарелл, Сердар — Харит — Бургшталлер, Раман

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Бенеш, Крамер, Закария — Херрманн, Эмболо, Тюрам

Не сыграют: Маккенни, Сане

прогноз 1:1

Хоффенхайм — Айнтрахт

Суббота, 18 января, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Коллективы довольно неоднозначно провели первую половину сезона. В обеих командах произошли значительные изменения перед стартом чемпионата, и Хоффенхайм справился с этим куда лучше. "Деревенские" опережают Айнтрахт на девять очков, претендуя на скорое попадание в зону еврокубков. "Орлы" под конец 2019 года и вовсе посыпались, проиграв шесть из семи заключительных поединков. Насколько тренерский штаб франкфуртцев сумел справиться с проблемами во время перерыва — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Сков — Гриллич — Бебу, Руди, Самассеку, Адамян — Крамарич

Франкфурт: Видвальд — Туре, Хасебе, Н'Дика — да Коста, Соу, Роде, Костич — Камада — Пасиенсия, Дост

Не сыграют: Окс — Роннов, Торро, Русс

прогноз 3:0

Фортуна — Вердер

Суббота, 18 января, МеркурШпиль Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Принципиальный поединок между командами, которые, скорее всего, между собой будут вести борьбу за выживание. И если Фортуна прогнозируемо занимает место в конце турнирной таблицы, то от Вердера ожидалось куда большего. По большому счету, виной сему есть травмы, но болельщикам бременцев от этого не легче — "зеленые" идут на предпоследнем месте в таблице. К слову, аналогичный матч на поле Вердера дюссельдорфцы выиграли. Посмотрим, удастся ли гостям взять реванш.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Адамс, Гизельманн — Бодзек, Моралес — Томми, Финк, Ковнацки — Хеннингс

Бремен: Павленка — Ланг, Велькович, Мойсандер, Августинссон — М. Эггештайн, Баргфреде, Клаассен — Бартельс, Осако, Рашица

Не сыграют: Караман - Фуллкруг, Гебре Селассие, Мовальд, Сарджент

прогноз 1:2

Майнц — Фрайбург

Суббота, 18 января, ОпельАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фрайбург проводит великолепный сезон. Несмотря на итоговое восьмое место по итогам года, "грифы" лишь под занавес первой половины покинули зону еврокубков. Несмотря на довольно скромный состав, не будет списывать Фрайбург со счетов в борьбе за высшие места. Пожалуй, даже условное шестое место по итогу будет успехом. Другое дело что и Майнц сейчас — это довольно крепкий коллектив. Очевидного фаворита в матче нет.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Фернандес, Ниахате — Эзтунали, Баку, Кундэ, Мартин — Боэциус — Куайсон, Матета

Фрайбург: Флеккен — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Хелер, Петерсен, Грифо

Не сыграют: Латца — Джо

прогноз 1:0

Аугсбург — Боруссия Д

Суббота, 18 января, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Очень интересный поединок, так как матчи между этими командами крайне результативны. В родных стенах Боруссия легко справилась с Аугсбургом, обыграв со счетом 5:1, но на своем стадионе "фуггеры" играют вполне успешно и, к тому же, команда набрала хороший ход в чемпионате. "Шмели", в свою очередь, любят удивлять своих поклонников как разгромными победами, так и неожиданными осечками. Как бы там ни было, если "фуггеры" отберут у дортмундцев очки, это не должно удивлять.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гувелэу, Едвай, Яго — Моравек, Байер — Рихтер, Йенсен, Макс — Нидерлехнер

Дортмунд: Бюрки — Аканджи, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витцель, Брандт, Шульц — Азар, Холанд, Санчо

Не сыграют: Груэзо, Хедира — Дилэйни, Шмельцер, Дауд

прогноз 1:4

Кельн — Вольфсбург

Суббота, 18 января, РейнЭнерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Если раньше Вольфсбург был бы очевидным фаворитом встречи, то в преддверии матча преимущество скорее на стороне Кельна. "Козлы" выдали просто замечательную концовку 2019 года, сумев выбраться из зоны вылета. Три победы подряд, и уже есть все шансы, что хозяева смогут продлить положительную серию в игре с "волками". Впрочем, "зеленые" — это довольно крепкий середняк, у которого вполне неплохо идут дела в обороне.

Ориентировочные составы:

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Шкири, Гектор — Каинц, Дрекслер, Якобс — Кордоба

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссильон — Гилавоги — Виктор, Шлагер, Арнольд, Брекало — Вегхорст

Не сыграют: Клеменс — Камачо

прогноз 0:2

Лейпциг — Унион

Суббота, 18 января, Ред Булл Арена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Первый поединок новоиспеченного зимнего чемпиона против дебютанта Бундеслиги. Обе команды удивили в этом сезоне — Унион, которому предрекали борьбу за выживание, уверенно занимает место ближе к середине турнирной таблицы, а "быки", откровенно, и вовсе выглядят, как главный претендент на победу в чемпионате в текущем сезоне. У Лейпцига крайне редко возникают проблемы с коллективами, уровнем ниже. Любопытно, сможет ли Унион навязать борьбу столь грозному коллективу.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гуляси — Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Лаймер, Хайдара, Нкунку — Шик, Вернер

Унион: Гикевич — Фридрих, Хюбнер, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Орбан, Конате — Гогия

прогноз 2:0

Герта — Бавария

Воскресенье, 19 января, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 2

В матче первого тура на Альянц Арене берлинцы сумели отобрать у Баварии очки. После этого дела у команд шли по-разному, и у мюнхенцев есть все шансы восстановить паритет и наконец добыть три очка в игре против Герты. К слову, на Олимпиаштадион в Бундеслиге "красные" довольно давно не праздновали победу — последний раз аж в 2016 году. Конечно, Герта не столь уверенно играет против фаворитов в текущем сезоне, но легким матч для гостей будет вряд ли.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Бойата, Рекик, Платтенхардт — Вольф, Скьелбред, Дарида, Дилросун — Люкебакио, Зельке

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис — Киммих — Гнабри, Мюллер, Коутиньо, Перишич — Левандовски

Не сыграют: Коман, Кюзанс, Зюле, Эрнандес

прогноз 2:2

Падерборн — Байер

Воскресенье, 19 января, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Падерборн остается главным претендентом на вылет в текущем сезоне. Да, "черно-синие" потратили много времени на адаптацию в Бундеслиги, и лишь под конец первой половины стали набирать очки и навязывать борьбу серьезным соперникам. Впрочем, с Байером хозяева и в первом круге сыграли интересно, забив дважды на БайАрене, хоть и проиграли. Леверкузенцы, безусловно, фавориты, но нынешнее состояние команды допускает то, что Падерборну удастся отобрать очки.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Ян, Килиан, Шонлау, Коллинз — Прегер, Гьясула, Сабири, Антви-Аджей — Золински, Мамба

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл — Баумгартлингер, Арангуис — Хавертц, Амири, Диаби — Фолланд

Не сыграют: Василиадис — Вайзер

прогноз 1:3

Таблица: