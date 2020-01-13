"Дьяволы" заинтересовались опытным центральным защитником.
ЖЕРОМ БОАТЕНГ, ФОТО GETTY IMAGES
13 января 2020, 09:25
Милан претендует на защитника Баварии Жерома Боатенга, сообщает Sky Sports.
"Дьяволы" находятся в поиске центрального защитника и рассматривают немца в качестве альтернативы Симону Кьяеру.
Жером Боатенг провел 15 поединков в футболке Баварии в этом сезоне, получив пять желтых карточек.
Напомним, что на 31-летнего немецкого защитника также претендует Арсенал, у которого Бавария затребовала 15 миллионов евро.