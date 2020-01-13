Италия

"Дьяволы" заинтересовались опытным центральным защитником.

Милан претендует на защитника Баварии Жерома Боатенга, сообщает Sky Sports.

"Дьяволы" находятся в поиске центрального защитника и рассматривают немца в качестве альтернативы Симону Кьяеру.

Жером Боатенг провел 15 поединков в футболке Баварии в этом сезоне, получив пять желтых карточек.

Напомним, что на 31-летнего немецкого защитника также претендует Арсенал, у которого Бавария затребовала 15 миллионов евро.