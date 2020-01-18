Бундеслига: поражение Хоффенхайма, победа Кельна и другие матчи субботы

Кельн разобрался с Вольфсбургом, Фрайбург одолел Майнц, Вердер минимально обыграл Фортуну, а Айнтрахт на выезде оказался сильнее Хоффенхайма.

Кельн – Вольфсбург 3:1

Голы: Кордоба, 22, 45+2, Эктор, 62 – Штеффен, 66

Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Борнов, Чичос, Каттенбах – Шкири, Эктор – Тиельманн (Дрекслер, 73), Ут (Риссе, 78), Якобс – Кордоба (Модест, 88)

Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон – Гилавоги (Мехмеди, 86), Шлагер, Арнольд – Гинчек (Штеффен, 57), Вегхорст, Брекало (Жоау Виктор, 77)

Предупреждения: Тиельманн, Эктор, Якобс – Брукс, Шлагер, Вегхорст.

Майнц – Фрайбург 1:2

Голы: Матета, 82 – Квон Чхан Хун, 28, Петерсен, 41

Майнц: Центнер – Пьер-Габриэль (Бросински, 70), Ниахате, Хак, Карикол – Баку (Онисво, 46), Кунде Малонг – Озтунали (Салаи, 73), Боэтиюс, Куайсон – Матета

Фрайбург: Шволов – Гульде, Кох, Хайнц – Шмид, Хаберер (Франтц, 74), Абраши, Гюнтер – Квон (Грифо, 75), Петерсен, Холер (Линхарт, 90+2)

Предупреждения: Баку, Хак, Кунде Малонг, Ниахате – Хаберер, Абраши.

Фортуна – Вердер 0:1

Гол: Мойсандер, 67

Фортуна: Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Циммерманн, Моралес (Штегер, 71), Бодзек, Финк (Ампома, 79), Скрибски, Хеннингс, Ковнацки (Томми, 63)

Вердер: Павленка, Фогт, Топрак (Велькович, 71), Мойсандер, Фридль, Шахин, Классен, Рашица, Эггештайн, Битенкур (Голлер, 80), Сарджент (Осако, 86)

Предупреждения: Шахин, Эггештайн, Финк, Мойсандер, Фридль, Штегер, Хоффманн, Бодзек

Удален: Мойсандер, 90+1.

Хоффенхайм – Айнтрахт 1:2

Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чендлер, 62

Хоффенхайм: Пентке, Пош (Локадия, 82), Стафилидис, Хюбнер, Нордтвейт, Баумгартнер, Гриллич, Гайгер (Адамян, 69), Руди, Бебу (Даббур, 46), Крамарич

Айнтрахт: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Туре, Чендлер (да Кошта, 82), Костич, Роде, Гачинович (Кор, 85), Соу, Ндика, Дост

Предупреждения: Пош, Хюбнер, Дост, Кор.

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