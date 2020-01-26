Германия

Мюнхенскому клубу лишь немного не хватило, чтобы повторить рекорд Вердера.

В матче 19-го тура Бундеслиги Бавария разгромила Шальке (5:0).

Таким образом, в 19 матчах мюнхенский клуб отличился 55 голами – лучший результат не только в текущем сезоне, но и среди клубов чемпионата Германии за 34 года.

Баварии не хватило двух голов, чтобы повторить показатели Вердера сезоне-1985/86. Тогда бременцы забили 57 голов за то же количество игр.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария – Шальке.

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