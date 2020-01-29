Германия

Валон Бериша может оказаться в немецкой Бундеслиге.

Фортуна из Дюссельдорфа намерена до закрытия зимнего трансферного окна заполучить полузащитника Лацио Валона Беришу — сообщает Tuttomercatoweb.

Фортуна намерена взять в аренду до конца сезона с правом выкупа 26-летнего игрока национальной сборной Косово (20 матчей, 3 гола), контракт которого с Лацио рассчитан до 30 июня 2023 года.

Бериша перешел в Лацио из РБ Зальцбург в 2018 году. Экс-игрок национальной сборной Норвегии (20 матчей) на клубном уровне выступал за Викинг (64 матча во всех турнирах, 6 голов), РБ Зальцбург (233, 45) и Лацио (19, 0).

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