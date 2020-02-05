Полузащитник Шальке Даниэль Калиджури получил травму.
Даниэль Калиджури, фото ФК Шальке
05 февраля 2020, 16:54
В матче Кубка Германии против Герты Даниэль Калиджури надорвал связку левого колена и пропустит около восьми недель — сообщил официальный Твиттер Шальке.
Калиджури помог Шальке одолеть Герту (забил один из голов), но в конце основного времени матча был заменен.
В нынешнем сезоне Даниэль сыграл за Шальке 20 матчей в Бундеслиге (1 гол) и 2 матча в Кубке Германии (2 гола).
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