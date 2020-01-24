Германия

Вингер Лиона Яя Сумаре оказался в сфере интересов Баварии.

Вингер молодежной команды Лиона Яя Сумаре может оказаться в Баварии — сообщает France Football.

В июне у 19-летнего Сумаре заканчивается контракт с академией Лиона, и Яя пока не спешит подписывать с клубом первый профессиональный контракт. Причина — интерес со стороны Баварии.

Чемпион Германии готов предложить Сумаре долгосрочный выгодный контракт и намерен заполучить его в статусе свободного агента летом. Планируется, что первый год вингер будет выступать за молодежную команду Баварии, либо отправится в аренду.

Кроме Баварии на юное дарование претендуют РБ Зальцбург и РБ Лейпциг.

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