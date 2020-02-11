Вингер дортмундской Боруссии желает покинуть команду, но не собирается перебираться в АПЛ.
ДЖЕЙДОН САНЧО, ФОТО GETTY IMAGES
11 февраля 2020, 14:11
Все идет к тому, что Джейдон Санчо покинет Боруссию Д летом, но не вернется в Англию, сообщает FourFourTwo.
Контракт англичанина с клубом действителен до лета 2022 года, но продлевать соглашение он не собирается, а потому, скорее всего, покинет команду летом.
Источник утверждает, что Санчо не будут интересны варианты с Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси. Игрок не хочется выступать в АПЛ.
Напомним, что ввиду успешных выступлений англичанина Боруссия Д решила поднять на него цену.