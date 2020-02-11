Германия

Вингер дортмундской Боруссии желает покинуть команду, но не собирается перебираться в АПЛ.

Все идет к тому, что Джейдон Санчо покинет Боруссию Д летом, но не вернется в Англию, сообщает FourFourTwo.

Контракт англичанина с клубом действителен до лета 2022 года, но продлевать соглашение он не собирается, а потому, скорее всего, покинет команду летом.

Источник утверждает, что Санчо не будут интересны варианты с Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси. Игрок не хочется выступать в АПЛ.

Напомним, что ввиду успешных выступлений англичанина Боруссия Д решила поднять на него цену.