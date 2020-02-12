Германия

Юргена Клинсманна на должности тренера Герты могут сменить Марк ван Боммель, Бруно Лаббадиа или Рогер Шмидт.

Герта продолжает поиски преемника покинувшего пост тренера Юргена Клинсманна и сузила круг кандидатов до трех вариантов — сообщает Football Oranje.

Главным претенлентом на пост главного тренера команды из Берлина является Марк ван Боммель, а его конкурентами — Бруно Лаббадиа и Рогер Шмидт.

Тренерский опыт 42-летнего ван Боммеля ограничивается работой в прошлом сезоне с ПСВ. 54-летний Лаббадиа работал с Дармштадтом, Гройтер Фюрт, Байером, Гамбургом, Штутгартом и Вольфсбургом. 52-летний Шмидт тренировал Делбрюкер, Пройсен Мюнстер, Падерборн, РБ Зальцбург, Байер и Бейджин Гуоянь.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.