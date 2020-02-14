Германия

Football.ua анонсирует 22-й тур чемпионата Германии.

Любопытно, что в гдядущем туре выделить центральный матч достаточно сложно. Лидеры гонки проведут свою встречи против аутсайдеров и середняков турнирной таблицы. Пожалуй, наибольший интерес вызывает матч Дортмунда против Айнтрахта. Также Гладбах сразится с Фортуной, Бавария протестирует Кельн и многое другое.

22-й тур:

Боруссия Д — Айнтрахт

Пятница, 14 февраля, Сигнал Идуна Парк, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Так уж и быть, окрестим этот матч центральным поединком тура. Ранее же Айнтрахт был бы очевидным аутсайдером встречи, но "орлы" набрали приличных ход — команда идет без поражений в новом году, а последнюю свою игру выиграла со счетом 5:0 у Аугсбурга. Тем не менее, задача у гостей будет сложная — противостоять атаке Боруссии.

Да, "шмели" последний свой матч в Бундеслиге проиграли со счетом 3:4 Байеру, но до этого следовали три победных матчах, в каждом из которых было забито по пять голов. Кроме того, сражаться против дортмундцев дома также намного усложняет задание сопернику.

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витцель, Джан, Геррейру — Азар, Холанд, Санчо

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Ильзанкер, Роде, Костич — Гачинович — Силва

Не сыграют: Брандт, Ройс, Дилэйни — Фернандес, Русс

прогноз 3:1

Лейпциг — Вердер

Суббота, 15 февраля, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Довольно неоднозначно начал вторую половину сезона Лейпциг. "Быки" упустили первое место, проиграли на выезде Айнтрахту, спасли дома ничью против Гладбаха, но очень достойно провели матч на Альянц Арене против Баварии, сыграв 0:0. Кроме того, нынешний Вердер — это очень удобный соперник. Бременцы находятся в тяжелом кризисе, а набрать очки на Ред Булл Арене в нынешнем состояние будет сродни чуду. Как бы там ни было, недооценивать "зеленых" не стоит, да и Лейпциг пока стабильностью не радует.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Мукеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Лаймер — Нкунку, Ольмо, Вернер — Шик

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Мойзандер, Фридль — Эггештайн, Фогт, Клаассен — Биттенкур, Сарджент, Рашика

Не сыграют: Адамс, Кампль, Конате, Орбан — Фуллкруг, Мовальд, Зельке, Ланг, Лангкамп

прогноз 2:1

Хоффенхайм — Вольфсбург

Суббота, 15 февраля, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Хоффенхайм продолжает активно бороться за зону еврокубков. "Деревенские" ожидают осечек вышестоящих команд, и при определенном сценарии уже по итогам тура Хоффе может выйти на шестое место. Вольфсбург, в свою очередь, крепко занял место в середине таблицы, и чтобы навязать свою борьбу за высшие места, "волкам" необходимо уже сейчас набирать крейсерский ход. В первом круге команды разошлись ничьей — 1:1.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Нордтвейт, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Крамарич, Даббур

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Тиссеран, Руссильон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Мехмеди

Не сыграют: Белфодил, Гайгер — Камачо, Погранчич

прогноз 0:0

Аугсбург — Фрайбург

Суббота, 15 февраля, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок, в котором также выделить очевидного фаворита достаточно трудно. Да, Аугсбург потерпел болезненное поражение, уступив Айнтрахту 0:5, а Фрайбург в прошлом туре наконец добыл победу, обыграв Хоффенхайм 1:0. Но "фуггеры" очень достойно играют против коллективов своего уровня, тем более в родных стенах. Другое дело, что "грифы" вновь выступают оптимальным составом, и чего ожидать от них — вопрос открытый.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Едвай, Гувелеу, Удуохай, Макс — Рихтер, Хедира, Байер, Варгас — Финнбогасон, Нидерлехнер

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер — Квон, Хаберер, Хефлер, Хёлер — Петерсен, Вальдшмидт

Не сыграют: Гифер, Моравек, Шибер

прогноз 0:2

Падерборн — Герта

Суббота, 15 февраля, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Герта, которая стала на путь денежных инвестиций, еще далека до того, чтобы на что-либо претендовать в Бундеслиге, так что все самое интересное будет нас ожидать в будущем. К тому же, свой пост покинут Юрген Клинсманн, и кто займет тренерский пост, пока не известно. Возможно, Нико Ковач. Тем не менее, даже против Падерборна берлинцев сложно считать фаворитами. "Черно-синие" хоть и главные претенденты на вылет, но трепать нервы соперникам они уже научились сполна .

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Янс, Строгдек, Шонлау, Коллинз — Прогер, Сабири, Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей — Србени

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Бойата, Торунарига, Миттельштадт — Дарида, Аскасибар, Груйич — Лукебакио, Пьонтек, Дилросун

Не сыграют: Холтманн, Килиан — Вольф

прогноз 0:1

Унион — Байер

Суббота, 15 февраля, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Байер вдохновлен яркой победой в прошлом туре в поединке против Боруссии Д, и Унион кажется отличным соперником, чтобы продолжить победный путь, еще серьезнее навязав борьбу за зону Лиги чемпионов. Так ли все просто будет для леверкузенцев? Пожалуй, нет. Берлинцы имеют неплохие результаты в 2020 году, а дома команда выступает заметно увереннее. Да, "железные" будут аутсайдерами встречи, но если им удастся сдержать натиск гостей, то вполне можно рассчитывать на итоговый результат.

Ориентировочный состав:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Паласиос, Демирбай — Беллараби, Хаверц, Диаби — Фолланд

Не сыграют: Гогия, Меес

прогноз 1:4

Фортуна — Боруссия М

Суббота, 15 февраля, Меркур ШпильАрена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Гладбах полон решимости бороться до последнего в чемпионате Германии за серебряную салатницу, но для этого команде необходимо научится набирать очки в матчах против коллективов слабее на выезде. У "жеребцов" с этим серьезные проблемы, так как последняя гостевая победа датирована еще вторым ноября. Тем не менее, Фортуна — это вполне удобный соперник. Команда Реслера борется за выживание, и есть сомнения, что у них хватит ресурса противостоять Боруссии.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Адамс, Занка, Зутнер — Циммерман, Моралес, Стегер, Бериша, Томми — Ампома, Хеннингс

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Крамер, Закария — Херрманн, Эмболо, Тюрам

Не сыграют: Бодзек, Хоффманн, Ковнацки, Офори, Штеффен — Плеа

прогноз 0:3

Кельн — Бавария

Воскресенье, 16 февраля, РейнЭнерджи, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Бавария сейчас на ходу. У "красных" отличная серия без поражений, а в турнирной таблице клуб сумел забраться на первое место. Очевидно, что в Кельн команда Флика приедет в статусе фаворита, да и допускать осечку в подобном матче было бы довольно грубой ошибкой. Тем не менее, "козлы" также находятся в отличной форме, добыв победы в пяти из последних шести встреч. Нет предпосылок к тому, что три очка достанутся мюнхенцам легко.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Гнабри — Левандовски

Не сыграют: Кесслер — Перишич, Зюле

прогноз 1:2

Майнц — Шальке

Воскресенье, 16 февраля, Опель Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Шальке проводит неоднозначный отрезок сезона. "Синие" регулярно теряют очки против команд уровнем пониже, но коллектив Вагнера продолжает бороться за зону Лиги Европы как минимум, а как максимум — занять место в зоне Лиги чемпионов. Майнц, в свою очередь, таких высоких задач не имеет, но "карнавальники" достаточно уверенно играют в родных стенах, а в последнем матче Бундеслиги Майнц на выезде обыграл Герту (3:1). Так или иначе, фаворита в матче выделить никак нельзя.

Ориентировочный состав:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Озтунали, Баку, Баррейру, Латца, Брозински — Куайсон, Салаи

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — Шепф, Маскарелл, МакКенни — Харит, Григорич, Раман

Не сыграют: Белл, Фернандес — Калиджури, Сане, Сердар

прогноз 2:1

Таблица: