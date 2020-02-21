Германия

Football.ua анонсирует 23-й тур чемпионата Германии.

Гонка за серебряную салатницу продолжается, и главный фаворит гонки — мюнхенская Бавария — сегодня откроет программу тура поединком после аутсайдера чемпионата — Падерборна. Также Боруссия Д проинспектирует Вердер, который также находится на дне турнирной таблицы, Лейпциг постарается набрать очки в Гельзенкирхене против Шальке и многое другое.

23-й тур:

Бавария — Падерборн

Пятница, 21 февраля, Альянц Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Бавария набрала отличный ход, заняв лидирующее место в турнирной таблице. И пока конкуренты будут играть с соперниками посерьезнее, мюнхенцам предстоит одно из самых легких испытаний — принять дома Падерборн, который безнадежно занимает последнее место в Бундеслиге. Не стоит говорить, что даже ничья в таком поединке будет сродни провалу команде Флика. Тем не менее, "черно-синие" уже показывали неожиданные сюрпризы, например, сыграв с Боруссией Д на выезде со счетом 3:3. Остается гадать, допустит ли такую осечку Бавария.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Одриосола, Эрнандес, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Падерборн: Цингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Хольтманн — Прегер, Василиадис, Гьясула, Сабири, Антви-Аджей — Србени

Не сыграют: Боатенг, Павар, Перишич, Зюле — Килиан

прогноз 4:0

Боруссия М — Хоффенхайм

Суббота, 22 февраля, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Гладбах, который активно старается бороться за первое место в турнирной таблице, постарается вновь обыграть уверенного середняка чемпионата — Хоффенхайм. "Жеребцы" в первом круге легко разбили "деревенских" на их поле со счетом 3:0. К тому же, Боруссия в родных стенах играет значительно увереннее, чем в гостях, что не может добавлять оптимизма болельщикам Гладбаха, регулярно теряющего очки на выезде. Сейчас же любая потеря очков может выбить команду из чемпионской гонки.

Ориентировочные составы:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Нойхаус, Крамер, Закария — Штиндль — Плеа, Тюрам

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Бичакчич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Грилич, Самассеку Сков — Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Белфодил

прогноз 2:1

Вердер — Боруссия Д

Суббота, 22 февраля, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 2

У Вердера все довольно печально. Бременцы никак не могут выбраться из зоны вылета и, скорее всего, остаются реальными претендентами на вылет. В чемпионате команда проиграла уже четыре матча кряду, но вот в Кубке удалось выбить именно Дортмунд (3:2). Удастся ли отобрать очки у именитого соперника в этот раз — вопрос открытый. "Шмели" находятся в отличной форме, да и, очевидно, ошибки с предыдущего матча в Бремене они учти. Для команды Фавра терять очки с игре против аутсайдера также непозволительно с точки зрения чемпионской гонки.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Августинссон — Голлер, Шахин, Клаассен — Биттенкур, Зельке, Рашица

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Балтерс, Баргфреде, Мовальд, Фуллкруг, Эггештайн, Гросс, Фогт — Ройс, Дилэйни

прогноз 1:3

Герта — Кельн

Суббота, 22 февраля, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Команды на сегодняшний день находятся на одном уровне. Берлинцы постепенно перестраивают свою команду, но в текущем сезоне еще предстоит обеспечить себе прописку на следующий сезон. Впрочем, как и Кельну. Герта в прошедшем матче сумела обыграть на выезде Падерборн, а "козлы" уступили дома Баварии. К слову, в первом круге "старая дама" унизила Кельн в их стенах, разбив со счетом 4:0. Гости с тех пор несколько улучшили свой уровень, и им вполне по силам взять реванш.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Штарк, Бойата, Рекик — Вольф, Дарида, Аскасибар, Груйич, Миттельштадт — Пьонтек, Кунья

Кельн: Хорн — Эхизибу, Лейстнер, Чихос, Якобс — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Каинц — Кордоба

Не сыграют: Каттербах, Борнов

прогноз 1:0

Фрайбург — Фортуна

Суббота, 22 февраля, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У команд разные задачи на сезон. Фрайбург хочет постараться зацепиться за шестое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы, а Фортуне необходимо набирать очки лишь для того, чтобы играть в Бундеслиге в следующем сезоне. Ожидаемо, что "грифы" остаются фаворитами в матче, но и дюссельдорфцы стали куда меньше терять очков.

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер — Хаберер, Абраши, Хефлер, Хелер — Петерсен, Вальдшмидт

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Занка, Зутнер — Циммерманн, Моралес, Стегер, Бериша, Томми — Скшибски, Хеннингс

Не сыграют: Кюбнер — Ковнацки

прогноз 0:0

Шальке — Лейпциг

Суббота, 22 февраля, Фельтенс-Арена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Центральный поединок 23-го тура. Лейпциг намерен не отставать от Баварии в турнирной таблицы, но задание у "быков" предстоит не из легких — одолеть Шальке в их стенах. Дело в том, что увезти три очка из Гельзенкирхена в текущем сезоне удавалось лишь Баварии. Более того, "синие" знают, как обыгрывать Лейпциг, так как в первой половине сезона сумели забить на Ред Булл Арене три гола, чего хватило для победы.

Тем не менее, "быки" в отличном настроении подходят к поединку, обыграв в Лиге чемпионов Тоттенхэм. Также стоит обратить внимание на то, что Шальке сейчас довольно редко побеждает, а три последних матча в Бундеслиге завершились вничью.

Ориентировочные составы:

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — МакКенни, Маскарель, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Лаймер, Анхелино — Нкунку, Вернер — Шик

Не сыграют: Калиджури, Сане, Стамбули — Адамс, Кампль, Орбан, Конате

прогноз 0:1

Байер — Аугсбург

Воскресенье, 23 февраля, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У Байера все хорошо. Леверкузенцы имеют отличную серию побед во всех турнирах, пройдя в следующий раунд Кубка Германии, выиграв первый матч плей-офф Лиги Европы, и набрав максимум очков в двух последних матчах Бундеслиги. Матч против Аугсбурга — это неплохой шанс набрать очки, так как соперник далеко не самый грозный. С другой стороны, на команде Боша может сказаться усталость, чем вполне "фуггеры" могут воспользоваться.

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Беллараби, Арангуис, Л. Бендер, Синкгравен — Хаверц, Амири — Фолланд

Аугсбург: Кобек — Едвай, Гуволеу, Удуохай, Яго — Рихтер, Хедира, Байер, Макс — Финнбогасон, Нидерлехнер

Не сыграют: Гифер, Шибер, Кордоба

прогноз 2:2

Вольфсбург — Майнц

Воскресенье, 23 февраля, Фольксваген-Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Вольфсбург находится в отличной форме. В этом месяце команда Гласнера добыла две результативные победы на выезде, да и в еврокубках дела складываются хорошо. Тем не менее, Майнц не станет легким соперником для "волков". "Карнавальники" стараются как можно быстрее отдалиться от зоны вылета, и набрать очки против вполне преодолимого оппонента будет крайне важно для гостей.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийон — Шлагер, Гилавоги, Герхардт — Штеффен, Мехмеди — Вегхорст

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Брозински — Боэциус, Куайссон — Матета

Не сыграют: Арнольд, Погранчич — Белл

прогноз 1:1

Айнтрахт — Унион

Понедельник, 24 февраля, Коммерцбанк Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Айнтрахт, который в прошлом туре провалил поединок в Дортмунде, захочет отыграться на более скромной Унионе. Кроме того, "орлы" отлично играют дома, добыв победу в четырех последних поединках. Берлинцы, которые лишь на два очка отстают от Айнтрахта, чувствуют себя отлично в середине турнирной таблицы, и даже ничейный результат на Коммерцбанк Арене смело можно считать успехом для "железных".

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Ильзанкер, Роде, Костич — Камада — Сильва

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Райерсон, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бультер — Андерссон

прогноз 3:0

Таблица: