Гонка за серебряную салатницу продолжается, и главный фаворит гонки — мюнхенская Бавария — сегодня откроет программу тура поединком после аутсайдера чемпионата — Падерборна. Также Боруссия Д проинспектирует Вердер, который также находится на дне турнирной таблицы, Лейпциг постарается набрать очки в Гельзенкирхене против Шальке и многое другое.

23-й тур:

21:30 Бавария Бавария -:- Падерборн Падерборн  

22 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Боруссия М Боруссия М -:- Хоффенхайм Хоффенхайм  
16:30 Вердер Вердер -:- Боруссия Д Боруссия Д  
16:30 Герта Герта -:- Кельн Кельн  
16:30 Фрайбург Фрайбург -:- Фортуна Фортуна  
19:30 Шальке Шальке -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг  

23 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Байер Байер -:- Аугсбург Аугсбург  
19:00 Вольфсбург Вольфсбург -:- Майнц Майнц  

24 ФЕВРАЛЯ 2020

21:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт -:- Унион Берлин Унион Берлин

Бавария — Падерборн
Пятница, 21 февраля, Альянц Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Бавария набрала отличный ход, заняв лидирующее место в турнирной таблице. И пока конкуренты будут играть с соперниками посерьезнее, мюнхенцам предстоит одно из самых легких испытаний — принять дома Падерборн, который безнадежно занимает последнее место в Бундеслиге. Не стоит говорить, что даже ничья в таком поединке будет сродни провалу команде Флика. Тем не менее, "черно-синие" уже показывали неожиданные сюрпризы, например, сыграв с Боруссией Д на выезде со счетом 3:3. Остается гадать, допустит ли такую осечку Бавария.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Одриосола, Эрнандес, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Падерборн: Цингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Хольтманн — Прегер, Василиадис, Гьясула, Сабири, Антви-Аджей — Србени

Не сыграют: Боатенг, Павар, Перишич, Зюле — Килиан

footballпрогноз 4:0

Боруссия М — Хоффенхайм
Суббота, 22 февраля, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Гладбах, который активно старается бороться за первое место в турнирной таблице, постарается вновь обыграть уверенного середняка чемпионата — Хоффенхайм. "Жеребцы" в первом круге легко разбили "деревенских" на их поле со счетом 3:0. К тому же, Боруссия в родных стенах играет значительно увереннее, чем в гостях, что не может добавлять оптимизма болельщикам Гладбаха, регулярно теряющего очки на выезде. Сейчас же любая потеря очков может выбить команду из чемпионской гонки.

Ориентировочные составы:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Нойхаус, Крамер, Закария — Штиндль — Плеа, Тюрам

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Бичакчич, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Грилич, Самассеку Сков — Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Белфодил

footballпрогноз 2:1

Вердер — Боруссия Д
Суббота, 22 февраля, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 2

У Вердера все довольно печально. Бременцы никак не могут выбраться из зоны вылета и, скорее всего, остаются реальными претендентами на вылет. В чемпионате команда проиграла уже четыре матча кряду, но вот в Кубке удалось выбить именно Дортмунд (3:2). Удастся ли отобрать очки у именитого соперника в этот раз — вопрос открытый. "Шмели" находятся в отличной форме, да и, очевидно, ошибки с предыдущего матча в Бремене они учти. Для команды Фавра терять очки с игре против аутсайдера также непозволительно с точки зрения чемпионской гонки.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Августинссон — Голлер, Шахин, Клаассен — Биттенкур, Зельке, Рашица

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Балтерс, Баргфреде, Мовальд, Фуллкруг, Эггештайн, Гросс, Фогт — Ройс, Дилэйни

footballпрогноз 1:3

Герта — Кельн
Суббота, 22 февраля, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Команды на сегодняшний день находятся на одном уровне. Берлинцы постепенно перестраивают свою команду, но в текущем сезоне еще предстоит обеспечить себе прописку на следующий сезон. Впрочем, как и Кельну. Герта в прошедшем матче сумела обыграть на выезде Падерборн, а "козлы" уступили дома Баварии. К слову, в первом круге "старая дама" унизила Кельн в их стенах, разбив со счетом 4:0. Гости с тех пор несколько улучшили свой уровень, и им вполне по силам взять реванш.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Штарк, Бойата, Рекик — Вольф, Дарида, Аскасибар, Груйич, Миттельштадт — Пьонтек, Кунья

Кельн: Хорн — Эхизибу, Лейстнер, Чихос, Якобс — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Каинц — Кордоба

Не сыграют: Каттербах, Борнов

footballпрогноз 1:0

Фрайбург — Фортуна
Суббота, 22 февраля, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У команд разные задачи на сезон. Фрайбург хочет постараться зацепиться за шестое место, которое позволит сыграть в Лиге Европы, а Фортуне необходимо набирать очки лишь для того, чтобы играть в Бундеслиге в следующем сезоне. Ожидаемо, что "грифы" остаются фаворитами в матче, но и дюссельдорфцы стали куда меньше терять очков.

Ориентировочные составы: 

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Кох, Гюнтер — Хаберер, Абраши, Хефлер, Хелер — Петерсен, Вальдшмидт

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Занка, Зутнер — Циммерманн, Моралес, Стегер, Бериша, Томми — Скшибски, Хеннингс

Не сыграют: Кюбнер — Ковнацки

footballпрогноз 0:0

Шальке — Лейпциг
Суббота, 22 февраля, Фельтенс-Арена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Центральный поединок 23-го тура. Лейпциг намерен не отставать от Баварии в турнирной таблицы, но задание у "быков" предстоит не из легких — одолеть Шальке в их стенах. Дело в том, что увезти три очка из Гельзенкирхена в текущем сезоне удавалось лишь Баварии. Более того, "синие" знают, как обыгрывать Лейпциг, так как в первой половине сезона сумели забить на Ред Булл Арене три гола, чего хватило для победы.

Тем не менее, "быки" в отличном настроении подходят к поединку, обыграв в Лиге чемпионов Тоттенхэм. Также стоит обратить внимание на то, что Шальке сейчас довольно редко побеждает, а три последних матча в Бундеслиге завершились вничью.

Ориентировочные составы:

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — МакКенни, Маскарель, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Лаймер, Анхелино — Нкунку, Вернер — Шик

Не сыграют: Калиджури, Сане, Стамбули — Адамс, Кампль, Орбан, Конате

footballпрогноз 0:1

Байер — Аугсбург 
Воскресенье, 23 февраля, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

У Байера все хорошо. Леверкузенцы имеют отличную серию побед во всех турнирах, пройдя в следующий раунд Кубка Германии, выиграв первый матч плей-офф Лиги Европы, и набрав максимум очков в двух последних матчах Бундеслиги. Матч против Аугсбурга — это неплохой шанс набрать очки, так как соперник далеко не самый грозный. С другой стороны, на команде Боша может сказаться усталость, чем вполне "фуггеры" могут воспользоваться.

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Беллараби, Арангуис, Л. Бендер, Синкгравен — Хаверц, Амири — Фолланд

Аугсбург: Кобек — Едвай, Гуволеу, Удуохай, Яго — Рихтер, Хедира, Байер, Макс — Финнбогасон, Нидерлехнер

Не сыграют: Гифер, Шибер, Кордоба

footballпрогноз 2:2

Вольфсбург — Майнц
Воскресенье, 23 февраля, Фольксваген-Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Вольфсбург находится в отличной форме. В этом месяце команда Гласнера добыла две результативные победы на выезде, да и в еврокубках дела складываются хорошо. Тем не менее, Майнц не станет легким соперником для "волков". "Карнавальники" стараются как можно быстрее отдалиться от зоны вылета, и набрать очки против вполне преодолимого оппонента будет крайне важно для гостей.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийон — Шлагер, Гилавоги, Герхардт — Штеффен, Мехмеди — Вегхорст

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Брозински — Боэциус, Куайссон — Матета

Не сыграют: Арнольд, Погранчич — Белл

footballпрогноз 1:1

Айнтрахт — Унион
Понедельник, 24 февраля, Коммерцбанк Арена, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Айнтрахт, который в прошлом туре провалил поединок в Дортмунде, захочет отыграться на более скромной Унионе. Кроме того, "орлы" отлично играют дома, добыв победу в четырех последних поединках. Берлинцы, которые лишь на два очка отстают от Айнтрахта, чувствуют себя отлично в середине турнирной таблицы, и даже ничейный результат на Коммерцбанк Арене смело можно считать успехом для "железных".

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Ильзанкер, Роде, Костич — Камада — Сильва

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Райерсон, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бультер — Андерссон

footballпрогноз 3:0

Таблица:

1 Бавария Бавария 22 46
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
3 Боруссия Д Боруссия Д 22 42
4 Боруссия М Боруссия М 21 42
5 Байер Байер 22 40
6 Шальке Шальке 22 36
7 Фрайбург Фрайбург 22 33
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Герта Герта 22 26
14 Кельн Кельн 21 23
15 Майнц Майнц 22 22
16 Фортуна Фортуна 22 17
17 Вердер Вердер 22 17
18 Падерборн Падерборн 22 16