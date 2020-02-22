Германия

Вингер "быков" провел очень результативную встречу.

В поединке 23-го тура чемпионата Германии Лейпциг на выезде легко разобрался с Шальке, забив пять безответных голов.

Отметим, что крайний полузащитник "быков" Кристофер Нкунку отличился отличной результативностью, сделав четыре результативные передачи.

Всего в текущем сезоне Бундеслиги экс-вингер ПСЖ провел на поле 21 поединок, забив четыре гола и отдав 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лейпциг по итогам сезона хочет выкупить контракт защитника Манчестер Сити Анхелиньо.