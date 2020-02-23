Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Бундеслиги.

В 23-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг в гостях разбил мечтающий о Лиге чемпионов Шальке – 5:0. Кошмар для хозяев начался с гола Забитцера на первой минуте и закончился забитым мячом Форсберга на 89-й.

Отметим, что сразу четыре результативных передачи записал на свой счет Кристофер Нкунку.

Шальке — РБ Лейпциг 0:5

Голы: Забитцер, 1, Вернер, 61, Халстенберг, 68, Анхелиньо, 80, Форсберг, 89.



Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маккенни (Шепф, 55), Маскарель — Матондо (Кутуджу 61), Сердар (Грегорич, 70), Арит — Раман.



РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Халстенберг — Мукиэле, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Анхелиньо — Вернер (Форсберг, 75), Нкунку — Шик (Поульсен, 54).



Предупреждения: Раман, Арит — Лаймер, Вернер, Упамекано.