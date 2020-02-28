Германия

Football.ua анонсирует 24-тур чемпионата Германии.

Немецкая Бундеслига выходит на финишную прямую, и до завершения первенства осталось 10 туров. В грядущем игровом дне Бавария постарается отметить 120-летие клуба, обыграв на выезде Хоффенхайм. Если же "красные" допустят осечку, ей готовы воспользоваться главные конкуренты Лейпциг и Боруссия Д, которые проведут домашние поединки против Байера и Фрайбурга соответственно.

24-й тур:

Фортуна — Герта

Пятница, 28 февраля, Меркур Шпиль Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Важный поединок для обеих команд, так как Герта и Фортуна, пожалуй, главные конкуренты с точки зрения сохранения прописки в элите без попадания в зону переходных матчей. Дюссельдорфцам и вовсе стоит набирать очки, чтобы обеспечить себе место выше прямой зоны вылета. К слову, хозяев можно считать фаворитами, так как нынешняя форма Герты оставляет желать лучшего. Тем не менее, в последних матчах берлинцы дома выступали лучше, чем на выезде.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Герта: Ярштайн — Пекарик, Боята, Торунарига, Миттельштадт — Скьельбред, Груич — Лукебакио, Дарида, Кунья — Пьонтек

Не сыграют: Ковнацки, Штеффен — Аскасибар, Штарк

прогноз 0:0

Боруссия Д — Фрайбург

Суббота, 29 февраля, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Дортмундцев ожидает самый простой поединок среди всех конкурентов. Команде Фавра предстоит дома принять Фрайбург, который занял место на экваторе турнирной таблицы. К слову, у гостей также будет своя мотивация, так как подопечные Штрайха всего на три очка отстают от зоны Лиги Европы. Но, откровенно, Боруссия в родных стенах играет практически без осечек, да и форма команды на сегодняшний день близка к превосходной. Ожидаем, что "шмели" без особых проблем одолеют Фрайбург, причем довольно крупно.

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витсель, Джан, Геррейру — Брандт — Санчо, Холанд

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер — Хаберер, Кох, Хефлер — Саллай, Петерсен, Хелер

Не сыграют: Ройс — Абраши, Кюбнер, Вальдшмидт

прогноз 3:0

Хоффенхайм — Бавария

Суббота, 29 февраля, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Бавария подходит к матчу в отличном настроении, так как ранее команда Флика добыла довольно легкую победу в матче Лиги чемпионов против Челси (3:0), практически обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. В Бундеслиге дела у "красных" также складываются хорошо — клуб уже который тур кряду лидирует в турнирной таблице. Тем не менее, матч против Хоффенхайма может стать проблемой для баварцев.

Около месяца из-за травмы пропустит лидер атак мюнхенцев Роберт Левандовски. Кроме того, "деревенские" знают, как обыгрывать Баварии, добыв три очка в первом круге на Альянц Арене.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер — Руди, Гриллич, Самассеку — Сков, Баумгартнер — Крамарич

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Коутиньо — Гнабри

Не сыграют: Адамян, Белфодил, Даббур — Коман, Перишич, Левандовски, Зюле

прогноз 1:2

Майнц — Падерборн

Суббота, 29 февраля, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Отличный шанс для Майнца набрать очки. "Карнавальники" зависли над зоной вылета, и матч против одного из главных аутсайдеров чемпионата может помочь команде несколько поправить свое турнирное положение. К слову, Падерборн также нельзя назвать легкой командой. "Черно-синие" довольно неплохо выступают на выезде, а в прошлом туре были близки к тому, чтобы отобрать очки у Баварии на Альянц Арене.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Брозински — Боэциус — Матета, Куайсон

Падерборн: Цингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Белл — Килиан, Мамба

прогноз 1:0

Аугсбург — Боруссия М

Суббота, 29 февраля, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

В прошлом туре Гладбах испортил себе настроение, упустив на последних минутах победу в домашней игре против Хоффенхайма. Теперь же "жеребцам" предстоит догонять конкурентов в борьбе за первое место, но для этого необходимо на выезде одолеть непростой Аугсбург, который хоть и не очень хорошо выступает на выезде, но на своем поле "фуггеры" регулярно набирают очки.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Кобек — Фрамбергер, Гуволев, Едвай, Яго — Рихтер, Хедира, Грузо, Макс — Финнбогасон, Нидерлехнер

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Нойхаус, Крамер, Закария — Штиндль — Плеа, Тюрам

Не сыграют: Байер, Гифер — Беннетс

прогноз 1:3

Кельн — Шальке

Суббота, 29 февраля, РейнЭнерджи, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Несмотря на то, что команды находятся довольно далеко друг от друга в турнирной таблице, форму обеих коллективов можно считать равной. Более того, Кельн демонстрирует на сегодняшний день куда-более интересный футбол, чем Шальке. У "синих" прослеживается проблема в атаке, ведь в последних четырех матчах Бундеслиги команда Вагнера забила лишь один гол, проиграв дважды со счетом 0:5. К слову, именно с таким счетом завершили свой последним матч "козлы", обыграв Герту.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Шмитц — Скири, Гектор — Каинц, Дрекслер, Якобс — Кордоба

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — МакКенни, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Не сыграют: Чичос, Каттербах, Кеслер, Ут — Калиджури, Сане, Стамбули

прогноз 1:1

Унион — Вольфсбург

Воскресенье, 1 марта, Ан дер Альтен Форстерай, 14:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Вольфсбург набрал хороший ход в Бундеслиге, да и в Лиге Европы команда квалифицировалась в 1/8 финала турнира. "Волки" вплотную подобрались к топ-6, но теперь подопечным Гласнера предстоит сразиться с Унионом, который также демонстрирует отличные результаты. Кроме того, берлинцы неплохо выступают дома, и не раз обыгрывали в родных стенах команды, близкие по уровню.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало

Не сыграют: Гогия, Меес — Погранчич, Уиллиам, Камачо

прогноз 2:0

Лейпциг — Байер

Воскресенье, 1 марта, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Центральный поединок 24-го тура Бундеслиги. Лейпциг, набравший крейсерских ход, постарается набрать три очка в игре против Байера, который также сейчас демонстрирует просто выдающиеся результаты. Леверкузенцы в двух матча одолели Порту в Лиге Европы, а в чемпионате серия побед вывела команду максимально близко к зоне Лиги чемпионов. Несмотря на то, что небольшое преимущество можно отдать "быкам", победа или ничья от гостей не станет неожиданностью. Другой вопрос, что негативный результат значительно усложнит жизнь Лейпцига с точки зрения борьбы за серебряную салатницу.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Хайдара, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Л. Бендер, Паласиос, Арангуис, Вендел — Хавертц, Диаби — Аларио

Не сыграют: Адамс, Кампль, Лаймер, Орбан — Фолланд

прогноз 2:2

Вердер — Айнтрахт

Воскресенье, 1 марта, Везерштадион, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Если Вердер хочет остаться в Бундеслиге на следующий сезон, то побеждать желательно начинать уже сейчас, тем более, что соперник также не отличается стабильной игрой. Форма бременцев оставляет желать лучшего — команда Кохфельда проиграла пять последних поединков в Бундеслиге, занимая предпоследнее место. Вероятно, три очка в игре против "орлов" дадут дополнительный толчок "зеленым".

Ориентировочный состав:

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Августинссон — Голлер, Шахин, Клаассен — Биттенкур, Зельке, Рашица

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Ильзанкер, Роде, Костич — Камада — Сильва

Не сыграют: Балтерс, Баргфреде, Мовальд, Фуллкруг, Эггештайн, Гросс, Фогт

прогноз 2:2

Таблица: