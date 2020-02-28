Немецкая Бундеслига выходит на финишную прямую, и до завершения первенства осталось 10 туров. В грядущем игровом дне Бавария постарается отметить 120-летие клуба, обыграв на выезде Хоффенхайм. Если же "красные" допустят осечку, ей готовы воспользоваться главные конкуренты Лейпциг и Боруссия Д, которые проведут домашние поединки против Байера и Фрайбурга соответственно. 

24-й тур:

21:30 Фортуна Фортуна -:- Герта Герта  

29 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Боруссия Д Боруссия Д -:- Фрайбург Фрайбург  
16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм -:- Бавария Бавария  
16:30 Майнц Майнц -:- Падерборн Падерборн  
16:30 Аугсбург Аугсбург -:- Боруссия М Боруссия М  
19:30 Кельн Кельн -:- Шальке Шальке  

01 МАРТА 2020

14:30 Унион Берлин Унион Берлин -:- Вольфсбург Вольфсбург  
16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг -:- Байер Байер  
19:00 Вердер Вердер -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт

Фортуна — Герта
Пятница, 28 февраля, Меркур Шпиль Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Важный поединок для обеих команд, так как Герта и Фортуна, пожалуй, главные конкуренты с точки зрения сохранения прописки в элите без попадания в зону переходных матчей. Дюссельдорфцам и вовсе стоит набирать очки, чтобы обеспечить себе место выше прямой зоны вылета. К слову, хозяев можно считать фаворитами, так как нынешняя форма Герты оставляет желать лучшего. Тем не менее, в последних матчах берлинцы дома выступали лучше, чем на выезде.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс 

Герта: Ярштайн — Пекарик, Боята, Торунарига, Миттельштадт — Скьельбред, Груич — Лукебакио, Дарида, Кунья — Пьонтек

Не сыграют: Ковнацки, Штеффен — Аскасибар, Штарк

footballпрогноз 0:0

Боруссия Д — Фрайбург
Суббота, 29 февраля, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Дортмундцев ожидает самый простой поединок среди всех конкурентов. Команде Фавра предстоит дома принять Фрайбург, который занял место на экваторе турнирной таблицы. К слову, у гостей также будет своя мотивация, так как подопечные Штрайха всего на три очка отстают от зоны Лиги Европы. Но, откровенно, Боруссия в родных стенах играет практически без осечек, да и форма команды на сегодняшний день близка к превосходной. Ожидаем, что "шмели" без особых проблем одолеют Фрайбург, причем довольно крупно.

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Витсель, Джан, Геррейру — Брандт — Санчо, Холанд

Фрайбург: Шволов — Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер — Хаберер, Кох, Хефлер — Саллай, Петерсен, Хелер

Не сыграют: Ройс — Абраши, Кюбнер, Вальдшмидт

footballпрогноз 3:0

Хоффенхайм — Бавария
Суббота, 29 февраля, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Бавария подходит к матчу в отличном настроении, так как ранее команда Флика добыла довольно легкую победу в матче Лиги чемпионов против Челси (3:0), практически обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. В Бундеслиге дела у "красных" также складываются хорошо — клуб уже который тур кряду лидирует в турнирной таблице. Тем не менее, матч против Хоффенхайма может стать проблемой для баварцев.

Около месяца из-за травмы пропустит лидер атак мюнхенцев Роберт Левандовски. Кроме того, "деревенские" знают, как обыгрывать Баварии, добыв три очка в первом круге на Альянц Арене.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер — Руди, Гриллич, Самассеку — Сков, Баумгартнер — Крамарич

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Коутиньо — Гнабри

Не сыграют: Адамян, Белфодил, Даббур — Коман, Перишич, Левандовски, Зюле

footballпрогноз 1:2

Майнц — Падерборн
Суббота, 29 февраля, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Отличный шанс для Майнца набрать очки. "Карнавальники" зависли над зоной вылета, и матч против одного из главных аутсайдеров чемпионата может помочь команде несколько поправить свое турнирное положение. К слову, Падерборн также нельзя назвать легкой командой. "Черно-синие" довольно неплохо выступают на выезде, а в прошлом туре были близки к тому, чтобы отобрать очки у Баварии на Альянц Арене.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Брозински — Боэциус — Матета, Куайсон

Падерборн: Цингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Белл — Килиан, Мамба

footballпрогноз 1:0

Аугсбург — Боруссия М
Суббота, 29 февраля, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

В прошлом туре Гладбах испортил себе настроение, упустив на последних минутах победу в домашней игре против Хоффенхайма. Теперь же "жеребцам" предстоит догонять конкурентов в борьбе за первое место, но для этого необходимо на выезде одолеть непростой Аугсбург, который хоть и не очень хорошо выступает на выезде, но на своем поле "фуггеры" регулярно набирают очки.

Ориентировочные составы:

Аугсбург: Кобек — Фрамбергер, Гуволев, Едвай, Яго — Рихтер, Хедира, Грузо, Макс — Финнбогасон, Нидерлехнер

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Нойхаус, Крамер, Закария — Штиндль — Плеа, Тюрам

Не сыграют: Байер, Гифер — Беннетс

footballпрогноз 1:3

Кельн — Шальке
Суббота, 29 февраля, РейнЭнерджи, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Несмотря на то, что команды находятся довольно далеко друг от друга в турнирной таблице, форму обеих коллективов можно считать равной. Более того, Кельн демонстрирует на сегодняшний день куда-более интересный футбол, чем Шальке. У "синих" прослеживается проблема в атаке, ведь в последних четырех матчах Бундеслиги команда Вагнера забила лишь один гол, проиграв дважды со счетом 0:5. К слову, именно с таким счетом завершили свой последним матч "козлы", обыграв Герту.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Шмитц — Скири, Гектор — Каинц, Дрекслер, Якобс — Кордоба

Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — МакКенни, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Не сыграют: Чичос, Каттербах, Кеслер, Ут — Калиджури, Сане, Стамбули

footballпрогноз 1:1

Унион — Вольфсбург 
Воскресенье, 1 марта, Ан дер Альтен Форстерай, 14:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Вольфсбург набрал хороший ход в Бундеслиге, да и в Лиге Европы команда квалифицировалась в 1/8 финала турнира. "Волки" вплотную подобрались к топ-6, но теперь подопечным Гласнера предстоит сразиться с Унионом, который также демонстрирует отличные результаты. Кроме того, берлинцы неплохо выступают дома, и не раз обыгрывали в родных стенах команды, близкие по уровню.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало

Не сыграют: Гогия, Меес — Погранчич, Уиллиам, Камачо

footballпрогноз 2:0

Лейпциг — Байер
Воскресенье, 1 марта, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Центральный поединок 24-го тура Бундеслиги. Лейпциг, набравший крейсерских ход, постарается набрать три очка в игре против Байера, который также сейчас демонстрирует просто выдающиеся результаты. Леверкузенцы в двух матча одолели Порту в Лиге Европы, а в чемпионате серия побед вывела команду максимально близко к зоне Лиги чемпионов. Несмотря на то, что небольшое преимущество можно отдать "быкам", победа или ничья от гостей не станет неожиданностью. Другой вопрос, что негативный результат значительно усложнит жизнь Лейпцига с точки зрения борьбы за серебряную салатницу.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Хайдара, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Л. Бендер, Паласиос, Арангуис, Вендел — Хавертц, Диаби — Аларио

Не сыграют: Адамс, Кампль, Лаймер, Орбан — Фолланд

footballпрогноз 2:2

Вердер — Айнтрахт
Воскресенье, 1 марта, Везерштадион, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Если Вердер хочет остаться в Бундеслиге на следующий сезон, то побеждать желательно начинать уже сейчас, тем более, что соперник также не отличается стабильной игрой. Форма бременцев оставляет желать лучшего — команда Кохфельда проиграла пять последних поединков в Бундеслиге, занимая предпоследнее место. Вероятно, три очка в игре против "орлов" дадут дополнительный толчок "зеленым".

Ориентировочный состав: 

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Августинссон — Голлер, Шахин, Клаассен — Биттенкур, Зельке, Рашица

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Ильзанкер, Роде, Костич — Камада — Сильва

Не сыграют: Балтерс, Баргфреде, Мовальд, Фуллкруг, Эггештайн, Гросс, Фогт

footballпрогноз 2:2

Таблица:

1 Бавария Бавария 23 49
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 23 48
3 Боруссия Д Боруссия Д 23 45
4 Боруссия М Боруссия М 22 43
5 Байер Байер 23 43
6 Шальке Шальке 23 36
7 Вольфсбург Вольфсбург 23 34
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
9 Фрайбург Фрайбург 23 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 23 29
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
12 Аугсбург Аугсбург 23 27
13 Кельн Кельн 22 26
14 Герта Герта 23 26
15 Майнц Майнц 23 22
16 Фортуна Фортуна 23 20
17 Вердер Вердер 23 17
18 Падерборн Падерборн 23 16