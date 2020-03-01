Германия

Кристиан Зайферт уверен, что команды должным образом ответили на оскорбления в адрес Дитмара Хоппа.

Вчерашний матч между Хоффенхаймом и Баварией в Зинсхайме ознаменовался скандалом. При счете 0:6 в пользу вторых фанаты мюнхенцев начали оскорблять президента "деревенских" Дитмара Хоппа, из-за чего судья дважды останавливал матч.

После второй остановки команды вышли на поле, но уже не играли, а просто 13 минут перепасовывались между собой.

"Все вовлеченные – игроки, команда арбитров, ответственные лица Баварии и Хоффенхайма, а также очень огромное количество посетителей стадиона – действовали в образцовой манере в этой ситуации", — цитирует главу Бундеслиги Кристиана Зайферта Sportschau.

"Это очень четкий сигнал некоторым самопровозглашенным лидерам, что футбольная культура больше не будет терпеть подобных выходок".

Бавария после матча официально осудила действия фанатов, отметив, что таким личностям "больше нет места на стадионе".