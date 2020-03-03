Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок между "горняками" и "красными".

Шальке примет Баварию в рамках четвертьфинала Кубка Германии на Фелтинс-Арене. Безоговорочным фаворитом матча БК Parimatch называет гостей.

Коэффициент на победу Баварии в Parimatch составляет 1,23, в то время, как на ничью – 7,4, а на победу Шальке – 11,5.

Не исключено, что фанаты команд продолжат протестовать против владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа. Шальке пообещал уходить с поля в случае "проявлений ненависти, клеветы или насилия".

Матч Шальке – Бавария начнется в 21:45 по киевскому времени. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.