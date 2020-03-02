Германия

Шальке отреагировал на ненависть немецкого фан-движения к владельцу Хоффенхайма Дитмару Хоппу.

Пресс-служба футбольного клуба Шальке 04 отреагировала на недавний скандал, который сперва произошел во время матча Хоффенхайм — Бавария, а после повторился на поединке Унион — Вольфсбург.

Дело в том, что вышеупомянутые поединки были прерваны из-за оскорбительных баннеров в адрес президента Хоффенхайма Дитмара Хоппа (подробнее о причинах ненависти к функционеру читайте на Football.ua).

Чтобы подобные ситуации не повторились, Шальке выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что команда будет немедленно уходить с поля из-за проявлений ненависти, насилия и клеветы. Кроме того, инициаторы и участники подобных акций будут наказаны в соответствии с правилами стадиона Шальке.

"ФК Шальке-04 придает большое значение разъяснению одной вещи: мы четко дистанцируемся от таких плакатов, ложных заявлений, личных оскорблений и не допускаем подобных акций. Следовательно, мы будем наказывать подобное поведение в соответствии с правилами стадиона, которые запрещают посещать матчи тех, кто инициирует эту клевету".

"Независимо от того, какой это будет матч и его результат, в случае повторения этих событий наша команда покинет поле. Также мы продолжаем вести переговоры со всеми группами фанатов и ожидаем, что они не потерпят такого проступка, не говоря уже о его поддержке", — сказано в заявлении Шальке на официальном сайте клуба.

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