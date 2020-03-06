Германия

Football.ua анонсирует поединки 25-го тура чемпионата Германии.

Целый ряд важнейших поединков состоятся в 25-м игровом дне в чемпионате Германии. Бавария постарается укрепить лидерство в матче против Аугсбурга, Вольфсбург сразиться с Лейпцигом накануне встречи с Шахтером в Лиге Европы, Байер постарается набрать три очка, чтобы войти в зону Лиги чемпионов, и многое другое. Также нас ждет дерби Боруссий, о котором поговорим отдельно.

25-й тур:

Падерборн — Кельн

Пятница, 6 марта, Бентелер Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Один из немногих случаев для Падерборна, когда команда не кажется полным аутсайдером противостояния. Да, Кельн сейчас набрал невероятную форму, просто сметая соперников, но фактор домашнего поля может сыграть на руку "черно-синим", да и в течение сезона Падерборн научился навязывать свой футбол соперникам, которые предпочитают играть первым номером. До финиша турнира осталось не так много туров, и чтобы хотя бы зацепиться за зону переходных матчей, побеждать хозяевам надо уже сегодня.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Янс, Штродик, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Шмитц — Скири, Гектор — Кайнц, Рексбешай, Якобс — Ут

Не сыграют: Киллиан, Мамба — Кордоба, Кесслер, Каттербах

прогноз 1:1

Байер — Айнтрахт

Суббота, 7 марта, БайАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Байер набрал великолепный ход. Леверкузенцы пробились в следующий раунд Лиги Европы, достигли полуфинала национального Кубка, а в Бундеслиге команда Боша в плотную подобралась к зоне Лиги чемпионов. К слову, при определенном сценарии "фармацевты" могут уже по итогам этого тура, хоть и на время, но занять место в топ-4. Но для этого необходимо обязательно побеждать Айнтрахт и ждать осечку Гладбаха. "Орлы" не столь стабильны, но матчи против Байера у них всегда получаются яркими.

Ориентировочные составы:

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Вайзер, Арангуис, Демирбай, Синкгравен — Хаверц, Диаби — Аларио

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Хасебе, Роде — Чендлер, Камада, Костич — Сильва

Не сыграют: Амири, Фолланд, Л. Бендер — Фернандес, Русс

прогноз 3:1

Вольфсбург — Лейпциг

Суббота, 7 марта, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Поединок с интригующей вывеской, который привлечет внимание многих нейтральных украинских болельщиков, так как после битвы против Лейпцига, Вольфсбургу посреди недели предстоит сыграть против Шахтера в Лиге Европы. Кроме того, несмотря на то, что обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют разные задачи, игровой тонус коллективов сейчас на оптимальном уровне.

Вольфсбургу предстоит сразиться с соперником, который пытается не отпустить от себя Баварию в гонке за первое место. Беспроигрышная серия "быков" уже достигла пяти матчей, но и "волкам" есть что ответить — команда Гласнера не проигрывала во всех турнирах уже в восьми поединках.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийон — Герхардт, Шлагер, Арнольд — Штеффен, Брекало — Вегхорст

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Сабитцер, Лаймер, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер

Не сыграют: Камачо, Гилавоги, Виллиам — Орбан, Адамс, Конате

прогноз 2:2

Герта — Вердер

Суббота, 7 марта, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Матч команд, которые находятся в плохой форме. И если Герта просто имеет ряд неудачных результатов, находясь на довольно комфортном расстоянии до зоны вылета, то Вердер, в свою очередь, пребывает в глубоком кризисе, рискуя потерять прописку в элите на следующий сезон. Берлинцы ранее потерпели ряд тяжелых домашних поражений, поэтому обыграть не самых грозных бременцев будет делом чести перед родными трибунами. Вердеру же жизненно необходимо набрать очки в этой встрече.

Ориентировочные составы:

Герта: Крафт — Клюнтер, Штарк, Рекик, Торунарига — Вольф, Аскасибар, Дарида, Миттельштадт — Пьонтек, Кунья

Бремен: Капино — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, М. Эггештайн, Клаассен, Августинссон — Биттенкур, Осако, Рашика

Не сыграют: Бойата, Пекарик — Фуллкруг, Мовальд, Павленка, Топрак

прогноз 0:0

Фрайбург — Унион

Суббота, 7 марта, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва середняков турнирной таблицы, которые идут по соседству и которые теоретически могут побороться за место в зоне Лиги Европы. У Фрайбурга шансов в этой борьбе больше, но даже и они не кажутся фаворитами на место в топ-6. Пожалуй, на своих нынешних позициях коллективы и финишируют. Сложно определить фаворита в очном противостоянии. Унион набирает регулярно очки как дома, так и на выезде, но и Фрайбург не раз удивлял в этом сезоне.

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Грифо

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Малли, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Абраши, Кюбнер — Меес

прогноз 2:0

Шальке — Хоффенхайм

Суббота, 7 марта, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Кобальтовые" заметно забуксовали в турнирной таблице. Команда Вагнера изо всех сил старается удержать за собой шестую строчку, и каким-то образом им это удается, учитывая то, Шальке не может одержать победу уже в шести матчах Бундеслиги, трижды сыграв вничью и забив за шесть встреч всего один гол. Хоффенхайм, в свою очередь, также далеко не самая стабильная команда. Но "деревенские претендуют на место "синих" в таблице и подойдут к поединку со всей ответственностью.

Ориентировочные составы:

Шальке: Шуберт — Кенни, Тодибо, Настасич, Очипка — Шепф, МакКенни, Буйеллаб — Харит — Бургшталлер, Раман

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Бичакчич, Хюбнер, Сков — Руди, Гриллич, Самассеку — Кадерабек, Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Калиджури, Сане, Маскарелль, Стамбули, Кабак — Адамян, Белфодил, Даббур

прогноз 1:2

Бавария — Аугсбург

Воскресенье, 8 марта, Альянц Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Бавария продолжает следовать по пути к очередному чемпионству, и в этом туре команде Флика повезло, так как конкуренты будут играть или между собой или с более крепкими коллективами, чем Аугсбург. Кроме того, "красные" примут "фуггеров", которые к тому же находятся в плохой форме, в родных стенах, что не добавляет шансов гостям. Да, мюнхенцы на месяц потеряли Роберта Левандовски, но в прошлом туре они показали, что способны играть без него, уничтожив Хоффенхайм со счетом 6:0. Ждет ли Аугсбург та же участь — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коутиньо — Зиркзее

Аугсбург: Кобек — Фрамбергер, Едвай, Гувелеу, Удуохай, Макс — Рихтер, Хедира, Байер, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Левандовски, Перишич, Зюле — Гифер, Шибер

прогноз 2:0

Майнц — Фортуна

Воскресенье, 8 марта, Опель Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Поединок за шесть очков, так как Майнц и Фортуна — главные конкуренты за то, чтобы избежать зоны вылета или зоны переходных поединков по итогам сезона. На сегодняшний день форма команд приблизительно одинаковая. Коллективы разменивают поражения на победы, и кажутся фаворитами с точки зрения борьбы за выживание.

Ориентировочный состав:

Майнц: Центнер — Пьер-Габриэль, Брума, Ниахате, Мвене — Озтунали, Баррейру, Баку, Куайсон — Онисиво, Матета

Дюссельдорф: Кастенмайер — Айхан, Гофман, Зутнер — Циммерман, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Белл — Ковнацки, Штеффен

прогноз 2:0

Таблица: